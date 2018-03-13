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Президент Грузии находится с рабочим визитом в США
13.03.2018 15:13
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили свой рабочий визит в Вашингтон начал со встречи с руководителями Атлантического совета и организаций NDI и IRI, тех самых, которые регулярно проводят в Грузии исследования общественного мнения.
По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений между США и Грузией, направления стратегического сотрудничества и евроатлантический выбор Грузии.
«Главной задачей визита президента Грузии в Вашингтон является усиление поддержки безопасности Грузии со стороны представителей правительства США», — говорится в сообщении пресс-службы.
Встреча Георгия Маргвелашвили с руководителями американских организаций прошла в резиденции посла Грузии в США. На ней присутствовали президенты NDI и IRI и исполнительный вице-президент Атлантического совета.
В программе нынешнего визита президента Грузии — встречи с американскими сенаторами и конгрессменами, участие в организованной Атлантическим советом конференции и посещение Джорджтаунского университета, где Георгий Маргвелашвили прочитает публичную лекцию.
Визит президента Грузии в США завершится 16 марта.
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