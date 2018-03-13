Луценко: Саакашвили могли бы и не высылать из страны

13.03.2018 15:38 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признал, что если бы экс-президент Грузии Михеил Саакашвили был под арестом, его бы не выслали из Украины. Об этом он сказал в эфире телеканал «Zik».



«Существует фактически два процесса: статус Саакашвили и уголовные дела, возбужденные против него», – отметил сказал он.



Говоря о статусе политика, он сообщил, что он незаконно пересек государственную границу Украины, что признали все суды. Также, отметил Луценко, все инстанции отказали ему в ходатайствах о политическом убежище, после чего Саакашвили стал нелегальным мигрантом.



«Государственная миграционная служба в таких случаях ко всем должна действовать в соответствии с законом – реадмиссия в страну, из которой он прибыл, депортация в страну по его выбору или экстрадиция, если есть такой запрос. Миграционная служба совместно с пограничниками осуществили реадмиссию», – сказал Луценко.



Он подчеркнул: «Генпрокуратура к этому не имеет никакого отношения. Мы не можем ее ни ускорить, ни остановить, ни отменить. Это их компетенция».



«Дело Саакашвили: разговор о том, что он очень хотел давать показания, мягко говоря, нечестный, как и все, что последние полгода делал Саакашвили в Украине. Он всячески уклонялся от допросов СБУ, ГПУ, проводил разные комедийные акции под стенами, не заходя к следователям. Правда, позже таки начал сотрудничать со следствием и дал все необходимые показания», – заявил Луценко.



На вопрос, могли бы Саакашвили выслать из Украины, если бы его взяли под арест, генпрокурор ответил: «Тогда это невозможно было сделать. Он находится под арестом – и это имеет приоритет».



Луценко также объяснил, почему политика не арестовали: «Потому что он начал ходить к следователю и дал все необходимые показания, которые следователь на тот момент требовал. Закончилась мера пресечения – и мы, не предполагая дальше с ним следственных действий, не ходатайствовали о продлении меры пресечения».



Напомним, Саакашвили задержали 12 февраля в Киеве в ресторане «Сулугуни». В Государственной пограничной службе подчеркнули, что политик нарушил миграционное законодательство Украины и будет депортирован в страну предыдущего пребывания — Польшу.















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