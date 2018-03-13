«С.Т. Парк» считает, что решение мэрии Тбилиси расторгнуть контракт навредит бизнес-отношениям между Грузией и Израилем

13.03.2018 15:56 Компания «С.Т. Парк» считает, что решение мэрии Тбилиси о разрыве контракта с ней является недобросовестным и непрофессиональным.



Как заявил руководитель по связям с общественностью компании «С.Т. Парк»» Леван Табидзе, данное решение стало неожиданностью для компании, о чем в «С.Т. Парк» узнали из телевизионного заявления мэра Тбилиси Кахи Каладзе.



«Компания считает, что это нечестный и непрофессиональный шаг, предпринятый стороной контракта. Также неприемлема апелляция к тому, что «С.Т. Парк» нарушает обязательства, так как в связи с этим против мэрии в судах ведутся два разбирательства, хотя ни одно из них пока не завершено и пока нет судебного решения», — заявил Табидзе.



По его словам, принятие политических решений по ходу незавершенных судебных процессов не соответствует демократическим принципам. Кроме того, в «С.Т. Парк» утверждают, что бизнес городской парковки находится в сфере интересов группы высокопоставленных лиц.



«Вызывает сожаление, что интересы этой группы лиц ставятся выше закона и выше судебного решения. Компания обязательно использует все правовые возможности, в том числе и на международном уровне и будет защищать свои права как иностранного инвестора. Прискорбно, что безосновательные решения мэрии нанесут вред имиджу страны на международном уровне, а также бизнес-отношениям между Грузией и Израилем», — заявил Леван Табидзе.



Как заявил сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе, мэрия расторгнет договор с компанией «С.Т. Парк» с 10 апреля. Как отметили в правительстве столицы, компания нарушила предусмотренные контрактом обязательства, а также интересы и права общества.















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