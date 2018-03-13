Необходимо пересмотреть формулу финансирования партий - спикер парламента

13.03.2018 16:27 До конца весенней сессии парламент Грузии, предположительно, утвердит новую модель финансирования партий. Об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на конференции «Выборы в органы местного самоуправления 2017 года: полученный опыт и дальнейшие шаги».



«Сегодняшнее правило финансирования в свое время подогнали под интересы правящей партии. Соответственно, это правило самое выгодное для правящей партии. Несмотря на это, мы готовы начать работу и пересмотреть эту формулу, которая не способствует развитию политических партий и партийной системы в Грузии», — заявил Кобахидзе.



По словам председателя парламента, данная формула несправедливо и ее нужно изменить.



«Необходимо пересмотреть формулу финансирования партий так, чтобы выросло финансирование реальных оппозиционных партий», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Председатель парламента отметил, что идет работа над законодательной инициативой и в ближайшие дни начнутся консультации с оппозиционными партиями.

















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