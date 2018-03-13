Заявление МИД России не было выражением конструктивного подхода - Кобахидзе

13.03.2018 16:35 Председатель парламента Ираклий Кобахидзе называет неконструктивным ответ российской стороны на обращение премьер-министра Грузии.



Однако, по его словам, независимо от того, насколько конструктивными или деструктивными будут заявления другой стороны, Грузия должна сохранять прагматичный подход, который имеет с 2012 года.



«К сожалению, Россия не реагирует на наш прагматический подход своим прагматичным подходом. И это последнее заявление также было отголоском этого. Мы очень надеемся, что в будущем этот подход изменится. Нам необходимо найти пути для того, чтобы проблема была урегулирована. С нашей стороны делается все для урегулирования российско-грузинского конфликта мирным путем. У нас прагматичный подход, который сформировался в Грузии с 2012 года. Результатом прагматичного подхода к России является то, что за последние годы в Грузии качественно повысилось качество безопасности», - заявил Кобахидзе.



На вопрос, расценивает ли он как цинизм комментарий департамента прессы МИДа РФ, Кобахидзе отметил, что не назвал бы это цинизмом, хотя наши ожидания в том, что Россия должна проявить более конструктивный подход.



«Это заявление не было выражением конструктивного подхода», - отметил он.



Что касается заявления премьера Грузии, по словам Ираклия Кобахидзе, оно предусматривало не какое-либо изменение, а усиление той линии, которая сформировалась в Грузии с 2012 года.















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