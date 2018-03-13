Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Заявление МИД России не было выражением конструктивного подхода - Кобахидзе


13.03.2018   16:35
Председатель парламента Ираклий Кобахидзе называет неконструктивным ответ российской стороны на обращение премьер-министра Грузии.

Однако, по его словам, независимо от того, насколько конструктивными или деструктивными будут заявления другой стороны, Грузия должна сохранять прагматичный подход, который имеет с 2012 года.

«К сожалению, Россия не реагирует на наш прагматический подход своим прагматичным подходом. И это последнее заявление также было отголоском этого. Мы очень надеемся, что в будущем этот подход изменится. Нам необходимо найти пути для того, чтобы проблема была урегулирована. С нашей стороны делается все для урегулирования российско-грузинского конфликта мирным путем. У нас прагматичный подход, который сформировался в Грузии с 2012 года. Результатом прагматичного подхода к России является то, что за последние годы в Грузии качественно повысилось качество безопасности», - заявил Кобахидзе.

На вопрос, расценивает ли он как цинизм комментарий департамента прессы МИДа РФ, Кобахидзе отметил, что не назвал бы это цинизмом, хотя наши ожидания в том, что Россия должна проявить более конструктивный подход.

«Это заявление не было выражением конструктивного подхода», - отметил он.

Что касается заявления премьера Грузии, по словам Ираклия Кобахидзе, оно предусматривало не какое-либо изменение, а усиление той линии, которая сформировалась в Грузии с 2012 года.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Германия намерена отказаться от российской энергетики
В Грузии вырос оборот внешней торговли
В Грузии никогда не было инвестиционного климата лучше, чем сейчас - Дэвид Ли
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Из Абхазии в Сочи вывозили боеприпасы
Цихелашвили: Непонятна критика оппозиции в связи с готовностью к прямому диалогу с абхазами и осетинами
Россельхознадзор вводит запрет на ввоз мандаринов из Абхазии
Женщину расстреляли в центре Сухуми
Россия временно запретила ввоз из Абхазии овощей и фруктов в ручной клади
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент США отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона
Защитники осетинского языка оказались недовольны ответом Минобра России на свое обращение
TRACECA готова сотрудничать с Группой поддержки проекта "Шелковый путь" при ПА ОБСЕ - генсек
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна