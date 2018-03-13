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Трамп отправил в отставку Рекса Тиллерсона и назначил первую женщину главой ЦРУ
13.03.2018 17:04
Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста Госсекретаря США. Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.
«Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Поздравляю всех!», — написал Трамп.
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