Усупашвили считает ошибкой обращение премьер-министра Грузии к Москве

13.03.2018 18:09 Лидер “Движения строительства”, экс-спикер парламента Грузии Давид Усупашвили считает обращение премьер-министра Георгия Квирикашвили к Москве ошибкой, которую следует исправить, а не усугублять. И для этого, по мнению оппозиционера, правительство должно срочно “замять” тему. Усупашвили рассказал свою версию того, как в Москве расценили заявление Квирикашвили.



“Россия воспользовалась обращением, пропитанным эмоциональной непосредственностью и лишенным политических просчетов, и с привычным цинизмом указала, что:



1. В целом в Москве, а не в высшем руководстве [России], внимательно ознакомились с обращением премьер-министра;



2. На беспрецедентное обращение премьер-министра Грузии с российской стороны последовал рядовой комментарий департамента прессы министерства иностранных дел;



3. Россия всегда была заинтересована в нормализации отношений с той Грузией, которая осталась без Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. т.н. Южной Осетии;



4. Они [в России] приветствуют готовность Грузии быть более конструктивной на ближайшем раунде Женевского процесса;



5. Им абсолютно все равно, подключится ли лично премьер к женевскому процессу или делегацией будет руководить кто-то другой;



6. Грузия, наконец, пришла в сознание и готова начать прямой межгосударственный диалог с Абхазией и Южной Осетией;



7. Инцидент с гражданином Татунашвили Грузия должна урегулировать посредством прямого диалога с суверенной Южной Осетией, и в этом Россия нам ничем не поможет, поскольку это не входит в сферу двусторонних отношений между Россией и остальной Грузией. И вообще, вместо всего этого Россия великодушно хвалит нашу попытку исправиться”.















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