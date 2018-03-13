Квирикашвили должен уйти с поста премьер-министра - ЕНД

13.03.2018 18:46 Своим заявлением премьер-министр освободил Россию от всякой правовой и политической ответственности, именно поэтому единственным адекватным шагом со стороны премьера является уход с поста – заявила в парламенте член фракции "Национальное движение" Саломэ Самадашвили.



По ее мнению, ответ внешнеполитического ведомства России на заявление премьер-министра Грузии является предельно циничным и насмешливым.



"Я бы сказала, что это был адекватный ответ на заявление Георгия Квирикашвили. Очевидно, в отличии от премьер-министра Грузии внешнеполитическое ведомство России точно знает, когда ее интересы прилежно соблюдают государственные лидеры другой страны. Именно поэтому Российская Федерация фактически поблагодарила Квирикашвили за заявление, которое он сделал. Поблагодарила, потому как, заявление Георгия Квирикашвили исполнило желание, которое многие годы движет Россией, в частности, Россию, как сторону конфликта, что мы имеем в виде оккупации и аннексии, освободило от всякой правовой ответственности.



После этого заявления, когда российское внешнеполитическое ведомство подтвердило, что не существует темы оккупации Абхазии и т.н. Южной Осетии, что эти конфликты выходят за рамки повестки дня российско- грузинских отношений, непонятно, в каком статусе собирается Россия продолжить участие в женевских переговорах, Россия будет представлена в Женеве не как сторона, что определено согласно договору о прекращении огня от 2008 года, а как одно из государств - посредников, каким являются Соединенные Штаты Америки.



Непонятно, как с сегодняшнего дня грузинское государство собирается осуществлять давление на Россию с тем, чтобы был выполнен договор о прекращении огня от 2008 года. Непонятно, как мы собираемся достичь того, чтобы Россия взяла на себя обязательство о неприменении силы, чего не сделала до настоящего времени.



Премьер-министр Грузии своим заявлением освободил Россию от всякой правовой и политической ответственности. Именно поэтому единственным адекватным шагом со стороны премьера был бы уход с поста. Когда государственная персона своим заявлением наносит такой удар фундаментальным государственным интересам страны, единственным правильным выходом является уход с должности"- заявила Саломэ Самадашвили.

















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