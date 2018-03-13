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Капанадзе: Премьеру удалось получить от России хвалу во всех трех абзацах заявления МИД РФ - вот радость!


13.03.2018   19:57
Одним словом премьеру удалось получить от России хвалу во всех трех абзацах заявления МИД. Вот радость. Приехали! – так прокомментировал член "Европейской Грузии" Серги Капанадзе заявление Министерства иностранных дел России.

По его словам, Министерство иностранных дел России утроилось после визита Ирмы Инашвили и Нино Бурджанадзе, и заявлением из трех абзацев похвалило постыдное заявление премьера.

"Российское МИД заявлением в три абзаца похвалило постыдное заявление премьера. После Инашвили и Бурджанадзе уже троица. В первом абзаце нам сказали: мы рады, что хотите урегулировать отношения с нами. Мы тоже этого хотим. Во втором абзаце: на следующем раунде Женевы в конце марта планируем принять заявление о неприменении силы, и надеемся, там тоже будете конструктивными. (Между строками, кто не знает: если грузинская сторона согласится с этим заявлением, закончится давление на Россию, чтобы она взяла обязательство о неприменении силы в отношении нас, и впервые Россия скажет в Женеве, что уговорила Цхинвали и Сухуми вместе с Тбилиси о ненападении друг на друга). Короче, не подведите нас в конце марта! И, дескать, если хотите, пусть премьер приезжает в Женеву, это хорошая мысль.

В третьем абзаце: именно о том, что вы хотите прямого диалога с Абхазией и Южной Осетией, мы твердим вам столько времени. Это не грузинско-российское дело, и урегулируйте это между собой на государственном уровне.

Одним словом, премьеру удалось во всех трех абзацах в заявлении МИД из трех абзацев получить хвалу от России. Вот радость. Приехали!- заявил Серги Капанадзе.







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