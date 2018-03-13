Сихарулидзе: Заявление МИД России пронизано цинизмом и содержит пропагандистские послания

13.03.2018 20:44 Заявление Министерства иностранных дел России пронизано цинизмом, и содержит пропагандистские послания, которые как страна-агрессор постоянно использует против Грузии – так относится председатель правления Атлантического Совета, бывший министр обороны Давид Сихарулидзе к заявлению российского внешнеполитического ведомства. По его словам, Россия говорит, что конфликт является грузинско-российским и грузинско-осетинским, и у них нет никакого отношения к ним.



"Заявление России пронизано цинизмом, и содержит пропагандистские послания, которые, как страна-агрессор всегда использует против Грузии. Они говорят, будто конфликт является грузинско-российским и грузинско-осетинским, и у них нет никакого соприкосновения с этим. Это, разумеется, ложь, поскольку есть конфликт между Россией и Грузией, и Россия продолжает оккупацию территорий Грузии. Касательно заявления премьер-министра, это было неправильное заявление, непонятно, чему оно служило, и содержало послания, которые Россия еще раз использовала против нас. Это еще раз подтверждает, что в Грузии не существует стратегии безопасности"- заявил Сихарулидзе.



По его же словам, заявления о том, что женевский формат стоит под вопросом, совершенно непонятные.



"Женевский формат является единственным правильным форматом в новейшей истории Грузии. Этот формат является форматом российско-грузинских переговоров, где участвуют четыре медиатора: США, ЕС, ООН, и ОБСЕ. Этот формат правильнее всего отражает суть конфликта, который имеет место между Россией и Грузией. Следовало без заявлений сделать определенные дипломатические шаги, чтобы повысить уровень женевского формата. Всячески следует стараться сохранить этот формат.



Я не могу сказать всего этого о формате Абашидзе-Карасин. У него есть два основных изъяна. Первый, это институциональный формат. С российской стороны участвует Министерство иностранных дел, а из Грузии Министерство иностранных дел не представлено. Этот формат обязательно должен находиться внутри Министерства иностранных дел. Смутный также и мандат переговоров. В целом формат Карасин-Абашидзе более проблематичный, чем несет нам какое-либо благо"- отметил Давид Сихарулидзе.



Что касается диалога, по его словам, прямой диалог с Сухуми и Цхинвали невозможен именно из-за того, что Россия осуществляет оккупацию, и фактическое управление оккупированных регионов.



"Основным вопросом является оккупация наших территорий Россией. Прямой диалог с Сухуми и Цхинвали невозможен именно из-за того, что Россия осуществляет оккупацию, и фактическое управление оккупированных регионов. В этой обстановке очень сложно говорить о таком компоненте, как прямой диалог. К сожалению, Россия часто использует тему прямого диалога так, что будто она не осуществляет контроль, и не оккупировала территории. Россия говорит, что да, это ваша проблема, что вы не говорите с ними, будто кто-нибудь когда-нибудь отказался от этого. Именно в данном случае мы должны быть осторожными, и не нанести вред национальным интересам Грузии"- отметил Давид Сихарулидзе.

















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