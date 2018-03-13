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«Грузинская мечта» не скрывает своих пророссийских настроений - «Свободные демократы»


13.03.2018   22:18
"Мы должны поблагодарить премьер-министра Квирикашвили за то, что мы дали еще одну возможность Кремлю для насмешки над гражданами Грузии и грузинским государством –так отозвалась одна из лидеров "Свободных демократов" Тамар Кекенадзе на ответное заявление ведомства Лаврова.

По словам Кекенадзе, грузинские власти открыто подчеркивают свою пророссийскость, что является насмешкой над гражданами и государством Грузии.

"Этим заявлением они еще раз сказали, что они не являются частью оккупации, что они не имеют отношения как к убийству Арчила Татунашвили, так и к проблемам, которые есть сегодня у Грузии. Если мы будем хорошо вести себя, если мы изменим тональность, если мы будем в режиме просителей, и признаем, что Россия не является стороной, тогда Россия соизволит, и возможно, сама тоже сделает адекватные шаги.

Это является насмешкой грузинской государственности, и это ответственность "Грузинской мечты". К сожалению, "Грузинская мечта" уже не скрывает свои пророссийские настроения"- заявилаТамарКекенадзе.

Сегодня было опубликовано заявление МИД России. В заявлении официальная Москва приветствует инициативу премьер-министра о включении в женевских дискуссиях. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что этот жест является для России сигналом того, что грузинская сторона проявит конструктивность в предстоящем раунде, запланированном в конце марта.






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