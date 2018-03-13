Лидер ЕДГ считает, что у властей Грузии развился Стокгольмский синдром

13.03.2018 22:20 «Насколько я вижу, у премьера и правительства Грузии стокгольмский синдром, когда влюбляются в захватчика, видимо они находятся в этом контексте »- так прокомментировал председатель "Европейских демократов Грузии" Паата Давитая переписку, состоявшуюся на официальном уровне между премьер-министром Грузии и ведомством Лаврова.



По заявлению Давитая, уступки, на которые пошла грузинская власть в отношении России, не дали результата.



По его же словам, в заявлении Министерства иностранных дел России прямо сказано, что Россия захватит столько территории Грузии, сколько уступит власть Грузии.



"В действительности мы видим, что максимальная уступка со стороны Грузии не дает никакого результата, наоборот, в письме Российской Федерации сказано, что они готовы забрать, захватить столько территории, сколько грузинская сторона может уступить"- заявил Паата Давитая.



Сегодня было опубликовано заявление внешнеполитического ведомства России. В заявлении официальная Москва приветствует инициативу премьер-министра о включении в женевских дискуссиях. В заявлении внешнеполитического ведомства сказано, что этот жест является для России сигналом того, что грузинская сторона проявит конструктивность в предстоящем раунде, запланированном в конце марта.

















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