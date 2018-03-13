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Посол Армении провел встречу с министром юстиции Грузии
13.03.2018 22:53
Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Грузии Рубен Садоян 13 марта провел встречу с министром юстиции Грузии Теей Цулукиани.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Управление информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, относящихся к перспективам сотрудничества между Арменией и Грузией в сфере юстиции.
Собеседники придали важность шагам, направленным на стимулирование взаимодействия между министерствами юстиции Армении и Грузии. В этом контексте была подчеркнута важность визита в Грузию министра юстиции Армении Давида Арутюняна, который состоялся осенью прошлого года. Посол Садоян, в свою очередь, пригласил министра юстиции Грузии посетить Армению с ответным визитом.
Посол Садоян добавил, что в 2017 году Армения была на первом месте по числу визитеров в Грузию (более чем 1,7 миллиона человек) и выразил надежду, что в этом году их число еще более возрастет. Одновременно, он отметил, что следует предпринять все возможное для того, чтобы граждане Армении чувствовали себя в братской Грузии настолько комфортно, насколько это возможно. В этом контексте собеседники обсудили вопросы, связанные с визитерами и поиск путей их совместного решения.
Посол представил министру результаты конституционных реформ в Армении и вопросы, связанные с переходом на новую форму государственного управления.
Тея Цулукиани, в свою очередь, представила гостю ход и результаты реформ, осуществляемых в Грузии в сфере правосудия.
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