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Украина бойкотирует все соревнования в России
13.03.2018 22:55
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал отказ от участия сборной на этапе Кубка мира в Тюмени. Его слова приводит «Советский спорт».
«Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России», — сказал специалист.
Ранее сообщалось, что министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов отказался разговаривать с российскими журналистами.
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