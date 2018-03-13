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Резолюция парламента по делу Татунашвили будет жесткой - лидер фракции ГМ


13.03.2018   23:23
Резолюция парламента в связи с Арчилом Татунашвили будет жесткой – в резолюции отобразится та реальность, которая имеется у нас на оккупированных территориях - об этом журналистам сообщил председатель фракции «Грузинская мечта» по завершению встречи в офисе партии.

По словам Мамуки Мдинарадзе, важно, чтобы в резолюции была зафиксирована реальность, которая создана в Абхазии и Цхинвальском регионе.

«Ответ внешнеполитического ведомства России на заявление премьер-министра является именно продолжением той политики, которую Россия осуществляет много лет. Таким ответом пытаются отмежеваться от преступления, совершенного на оккупированной территории, это у них не получится, так как ответственность за то, что происходит в Цхинвали и Абхазии возлагается на страну-оккупанта», - отметил Мдинарадзе в беседе с журналистами.






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