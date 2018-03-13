НПО требуют от властей проведения «адекватной» политики в отношении России

13.03.2018 23:32 12 неправительственных организаций Грузии, входящих в Евроатлантическую коалицию, в том числе, «Международная прозрачность – Грузия», АМЮГ, Атлантический совет и другие, откликаются на обращение премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили на имя верховного руководства России и ответное заявление Москвы, и требуют, чтобы политика правительства Грузии по отношению к России стала «адекватной реальности».



В опубликованном коалицией сегодня заявлении говорится, что направленное премьер-министром Квирикашили 9 марта обращение к властями России, в котором он говорит о «прямом диалоге» с Сухуми и Цхинвали и призывает Россию к «разумным шагам» для урегулирования грузино-российских отношений, является «невразумительным» и содержит «туманные послания», что «вызывает в обществе растерянность и чувство беспомощности».



«Это заявление не отражает адекватно существующее положение и более похоже на заявку того правительства, которое не имеет конкретного плана, каким образом справиться с вызовам российско-грузинских отношений», - отмечают НПО. По их же заявлению, ответное заявление МИД России на обращение премьер-министра Грузии «является циничным по своему содержанию, и, в то же время, содержит угрозу».



Наряду с последним заявлением Квирикашвили, члены коалиции также критикуют формат Абашидзе-Карасина, созданный для переговоров властей Грузии с Россией. По их заявлению, в отличие от Женевских международных дискуссий, которые проходят с участием международных партнеров Грузии, переговоры Абашидзе-Карасина являются «непрозрачными» и порождают вопросы, «какие вопросы обсуждаются за закрытыми дверями, а также какие важные результаты были или не были достигнуты в результате этой активности и почему».



«Без международных акторов формат такого непрозрачного диалога может содержать существенный риск для интересов Грузии», - заявляют НПО и призывают правительство, «предоставить обществу конкретную информацию о будущих отношениях с Россией и по видению урегулирования вызовов, существующих в этом отношении, и с соответствующими планами».



Члены Евроатлантической коалиции также откликнулись на инициированные в Парламенте Грузии правящим большинством и парламентским меньшинством резолюции, которые касаются незаконного задержания оккупационными силами гражданина Грузии Арчила Татунашвили 22 февраля в Ахалгори и посягательства на его жизнь.



«Призываем партии отложить в сторону свои разногласия и объединить усилия в кратчайшие сроки для принятия соответствующей резолюции в интересах Грузии, которая кроме оценки действий оккупационного режима Российской Федерации и находящихся под его эффективным контролем структур будет направлена на создание инструментов эффективных санкций по реагированию на совершенные ими преступления».



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