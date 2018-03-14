Задержанного в Ливии грузинского моряка освободили из заключения

14.03.2018 11:06 Грузинский моряк Нукри Хохба, который был задержан в Ливии вместе с другими членами экипажа судна REX, освобожден из заключения, сообщает МИД Грузии.



Судно REX, плавающее под флагом Танзании, 30 августа 2017 года было задержано в водах Ливии по обвинению в нелегальном судоходстве. Среди арестованных членов экипажа оказалось четверо граждан Грузии.

По информации грузинского внешнеполитического ведомства, Хохба уже вернулся в Грузию. В батумском аэропорту накануне его встретили представители консульского департамента МИД, правительства Аджарии, Агентства морского транспорта и родственники.



Основанием для освобождения Хохба стало отсутствие доказательств, подтверждающих причастность рядовых членов экипажа к обвинениям, предъявленным судну. Только дело капитана и его помощника, передано обвинительной палате, судебное следствие продолжается.



В МИД также отмечают, что ведут активную работу для освобождения еще троих граждан Грузии, которые до сих порт остаются в тюрьме Триполи. К процессу активно подключен центральный аппарат министерства, а также Агентство морского транспорта, правительство Аджарии и посольства стран-партнеров.















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