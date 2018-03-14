Посол Великобритании в Грузии – Мне сложно понять, почему семье не возвращают тело Татунашвили

14.03.2018 11:09 Посол Великобритании в Грузии Джастин Маккензи Смит в социальной сети «Твиттер» откликнулся на вопрос Арчила Татунашвили.



«Мне сложно понять, почему семье не возвращают тело Татунашвили. Зачем это спустя 19 дней после его гибели в Цхинвали? Те, кто требуют относиться к ним с уважением и достоинством, должны действовать с учетом этих ценностей и завершить эту задержку», — пишет посол.















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