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Квирикашвили: В полученном ответе от России возможно, много неприемлемых вещей, но оставляет простор для обсуждений


14.03.2018   11:30
«Полученный ответ от России оставляет простор для обсуждений», — заявил премьер – министр Георгий квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.

По словам главы правительства, должно быть сделано все для того, чтобы было создано такое пространство в этом неспокойном мире, что если что – то и нужно нашей стране, то это возможность стабильной жизни.

«Хочу обязательно отметить тот ответ, который мы получили от Российской Федерации. Конечно, многое может быть неприемлемо в этом ответе, но одно нужно сказать – этот ответ оставляет простор для разговора.

Существует формат международных Женевских дискуссий и давайте сделаем в нем шаги, которые принесут хотя бы малый прогресс. Этот прогресс может явиться для Грузии источником стабильности.

Мы не теряем надежду о том, что большинство нашего населения здраво оценивает, что происходит у нас в стране», — заявил Георгий Квирикашвили.






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