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Маргвелашвили: Важно, чтобы еще раз произошла консолидация международной поддержки Грузии, мобилизация терминологии и заявлений в поддержку


14.03.2018   11:38
Президент Грузии в рамках рабочего визита встретился в Вашингтоне с конгрессменом Джеральдом Конноли.

По информации пресс-службы администрации президента, Георгий Маргвелашвили говорил о вызовах, стоящих перед безопасностью региона и Грузии и поблагодарил конгрессмена за поддержку территориальной целостности и евроатлантической интеграции Грузии, которая неоднократно была зафиксирована при инициировании и принятии резолюций в связи с Грузией.

Как заявил на встрече Георгий Маргвелашвили, важно, чтобы еще раз произошла консолидация международной поддержки Грузии, мобилизация терминологии и заявлений в поддержку. По его словам, эта поддержка подразумевает вопросы как территориальной целостности Грузии и российской оккупации, так и евроатлантической интеграции.

На встрече присутствовали члены грузинской делегации: глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, международный секретарь президента Тенгиз Пхаладзе и посол Грузии в США Давид Бакрадзе.
Визит президента Грузии в США завершится 16 марта.






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