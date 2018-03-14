Маргвелашвили: Важно, чтобы еще раз произошла консолидация международной поддержки Грузии, мобилизация терминологии и заявлений в поддержку

14.03.2018 11:38 Президент Грузии в рамках рабочего визита встретился в Вашингтоне с конгрессменом Джеральдом Конноли.



По информации пресс-службы администрации президента, Георгий Маргвелашвили говорил о вызовах, стоящих перед безопасностью региона и Грузии и поблагодарил конгрессмена за поддержку территориальной целостности и евроатлантической интеграции Грузии, которая неоднократно была зафиксирована при инициировании и принятии резолюций в связи с Грузией.



Как заявил на встрече Георгий Маргвелашвили, важно, чтобы еще раз произошла консолидация международной поддержки Грузии, мобилизация терминологии и заявлений в поддержку. По его словам, эта поддержка подразумевает вопросы как территориальной целостности Грузии и российской оккупации, так и евроатлантической интеграции.



На встрече присутствовали члены грузинской делегации: глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, международный секретарь президента Тенгиз Пхаладзе и посол Грузии в США Давид Бакрадзе.

Визит президента Грузии в США завершится 16 марта.















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