Президент Грузии обсудил в Вашингтоне вопросы подготовки к будущему саммиту НАТО

14.03.2018 11:41 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках своего рабочего визита в Вашингтон провел в Конгрессе встречу с конгрессменом Джеральдом Конноли.



Георгий Маргвелашвили говорил о существующих вызовах в сфере безопасности для региона и Грузии.

Президент поблагодарил конгрессмена за поддержку территориальной целостности и евроатлантической интеграции, которая не раз была зафиксирована в ходе инициирования и принятие резолюций в связи с Грузией.



Как заявил на встрече Георгий Маргвелашвили, важно, чтобы еще раз произошла консолидация международной поддержки Грузии, мобилизация терминологий и заявлений в поддержку, — эта поддержка подразумевает как территориальную целостность Грузии и российскую оккупацию, так и вопросы евроатлантической интеграции.



Визит президента Грузии в США завершится 16 марта.



По информации пресс-службы администрации президента, на встрече, состоявшейся 9 марта в резиденции Йенса Столтенберга в Брюсселе, генсек НАТО пригласил президента Грузии на брюссельский саммит альянса 2018 года. Грузия будет присутствовать на саммите как страна-аспирант и достойный партнера альянса.

Кроме того, в Брюсселе Георгий Маргвелашвили встретился с американскими сенаторами и конгрессменами.

На встрече с представителями сената и палаты представителей 11 марта Георгий Маргвелашвили говорил о национальных вызовах и региональной безопасности.



Особое внимание было уделено перспективам атлантической интеграции Грузии и в этой связи стороны обсудили предстоящий саммит НАТО.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обратился к сенаторам и конгрессменам с ходатайством, чтобы вопрос Грузии на саммите НАТО 2018 года был представлен с особым вниманием. На встрече было отмечено, что у США в регионе особая роль с точки зрения гарантирования безопасности в регионе.



Новости-Грузия











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