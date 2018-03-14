Американский сенатор призвал объявить Россию «спонсором терроризма»

14.03.2018 12:12 Член Демократической партии США Роберт Менендес, входящий в сенатский комитет по иностранным делам, назвал российское правительство опасным для всего мира и предложил объявить РФ «спонсором терроризма» в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.



«Заявление премьер-министра Мэй еще раз ясно свидетельствует о том, что разрушительные и жестокие действия России во всем мире должны иметь реальные последствия», — цитирует Менендеса пресс-служба комитета.



Сенатор сослался на закон от 1991 года — о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения. Этот документ предусматривает применение санкций в отношении стран-нарушительниц.



Менендес напомнил, что в аналогичной ситуации, после того как Ким Чен Нам — брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — был отравлен двумя женщинами в аэропорту Куала-Лумпура (правда, американский демократ перепутал и назвал местом отравления Таиланд), США ввели санкции в отношении КНДР и объявили республику спонсором терроризма.



«Администрация должна рассмотреть вопрос, может ли это обозначение быть применено к России», — добавил сенатор.















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