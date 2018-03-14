Квирикашвили: Политики должны сделать все, чтобы снизить напряженность, даже в ущерб личному имиджу

14.03.2018 12:40 Я хочу очень четко заявить, что наш каждый шаг служит интересам нашей страны. Когда речь идет о том, чтобы избежать очень тяжелых провокаций и обеспечить стабильность в стране, мы, политики, должны сделать все для того, чтобы снизить напряженность, даже если это будет в ущерб личному имиджу и линии — об этом премьер-министр Георгий Квирикашили заявил на сегодняшнем заседании правительства.



Премьер-министр вновь коснулся вопроса Арчила Татунашвили, и прокомментировал реакцию на свое обращение к России в связи с данным фактом.



Как отметил Квирикашвили, «в эти дни он услышал множество абсурдных оценок на свое заявление».



«Вообще, я хотел бы сказать, что создавшаяся в стране очень нездоровая среда, когда остроту наших заявлений мы превратили в мерило патриотизма и любви к стране, наносит большой вред. Такая среда может побудить политиков предпринять шаги, которые приведут к непоправимым результатам для нашей страны. Мы должны стараться сделать все возможное для обеспечения последовательной и неукоснительной защиты интересов нашей страны, исполнения мандата, данного нашим населением, и обеспечения стабильных условий жизни в стране. Это было, есть и будет нашей главной целью. Я еще раз повторю, что мы обязательно предпримем шаги в этом направлении», — сказал премьер-министр.















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