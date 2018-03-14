Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МВД Швеции: Грузия готова вернуть на родину грузин, находящихся в шведских тюрьмах


14.03.2018   12:42
Министр внутренних дел Швеции – Грузия готова вернуть на родину грузин, находящихся в шведских тюрьмах
Грузия готова вернуть на родину грузин, находящихся в шведских тюрьмах, — заявление об этом шведским СМИ сделал министр иностранных дел Швеции Морган Йоханссон.

Как сообщает Corren.se, соглашение будет оформлено в ближайшем будущем.

По данным издания, министр внутренних дел Морган Йоханссон и его грузинский коллега Георгий Гахария уже подписали совместное заявление, согласно которому Тбилиси и Стокгольм расширят сотрудничество с точки зрения борьбы с международной преступностью.

Как заявил Морган Йоханссон, переговоры по возвращению осужденных в Швеции грузин безрезультатно ведутся уже 10 лет, однако, по его словам, после встречи с Гахария произошел прорыв и в течение одного-двух месяцев будет подписано соглашение, которое вступит в силу моментально.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
МВФ может стать координатором глобального регулирования рынка криптовалют - Лагард
Компания C.Т. Park будет судиться с мэрией Тбилиси
На грузинском рынке возможно появится компания «Итал Телеком»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Из Абхазии в Сочи вывозили боеприпасы
Цихелашвили: Непонятна критика оппозиции в связи с готовностью к прямому диалогу с абхазами и осетинами
Россельхознадзор вводит запрет на ввоз мандаринов из Абхазии
Женщину расстреляли в центре Сухуми
Россия временно запретила ввоз из Абхазии овощей и фруктов в ручной клади
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мдинарадзе: Резолюция парламента в связи с Арчилом Татунашвили будет жесткой
Маргвелашвили: Грузия готова сделать все, чтобы стать членом НАТО
Азербайджан и Индия укрепляют экономическое сотрудничество
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна