Глава МВД Швеции: Грузия готова вернуть на родину грузин, находящихся в шведских тюрьмах

14.03.2018 12:42 Министр внутренних дел Швеции – Грузия готова вернуть на родину грузин, находящихся в шведских тюрьмах

Грузия готова вернуть на родину грузин, находящихся в шведских тюрьмах, — заявление об этом шведским СМИ сделал министр иностранных дел Швеции Морган Йоханссон.



Как сообщает Corren.se, соглашение будет оформлено в ближайшем будущем.



По данным издания, министр внутренних дел Морган Йоханссон и его грузинский коллега Георгий Гахария уже подписали совместное заявление, согласно которому Тбилиси и Стокгольм расширят сотрудничество с точки зрения борьбы с международной преступностью.



Как заявил Морган Йоханссон, переговоры по возвращению осужденных в Швеции грузин безрезультатно ведутся уже 10 лет, однако, по его словам, после встречи с Гахария произошел прорыв и в течение одного-двух месяцев будет подписано соглашение, которое вступит в силу моментально.















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