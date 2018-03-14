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Глава МВД Швеции: Грузия готова вернуть на родину грузин, находящихся в шведских тюрьмах
14.03.2018 12:42
Министр внутренних дел Швеции – Грузия готова вернуть на родину грузин, находящихся в шведских тюрьмах
Грузия готова вернуть на родину грузин, находящихся в шведских тюрьмах, — заявление об этом шведским СМИ сделал министр иностранных дел Швеции Морган Йоханссон.
Как сообщает Corren.se, соглашение будет оформлено в ближайшем будущем.
По данным издания, министр внутренних дел Морган Йоханссон и его грузинский коллега Георгий Гахария уже подписали совместное заявление, согласно которому Тбилиси и Стокгольм расширят сотрудничество с точки зрения борьбы с международной преступностью.
Как заявил Морган Йоханссон, переговоры по возвращению осужденных в Швеции грузин безрезультатно ведутся уже 10 лет, однако, по его словам, после встречи с Гахария произошел прорыв и в течение одного-двух месяцев будет подписано соглашение, которое вступит в силу моментально.
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