Премьер-министр Грузии ответил Москве и оппозиции

14.03.2018 13:33 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили впервые прокомментировал заявление российского МИД, ставшее ответом на обращение Тбилиси, а также критику в адрес главы правительства со стороны оппозиции.



9 марта премьер Квирикашвили заявил о готовности урегулировать отношения с Москвой, а также начать прямой диалог с абхазами и осетинами. 12 числа МИД РФ поприветствовал обращение главы грузинского правительства, в свою очередь заявив о готовности “идти настолько далеко, насколько к этому готовы в Тбилиси”. При этом “прямой диалог с Абхазией и Южной Осетией” в Москве назвали “выходящим за рамки двусторонней российско-грузинской повестки”. Это спровоцировало волну критики в адрес Квирикашвили. Оппозиция сочла обращение премьера унизительным, а ответ России циничным.



Сам Георгий Квирикашвили заявляет, что в ответе МИД РФ многое, действительно, может быть неприемлемым. Впрочем, по его словам, необходимо признать, что это заявление “оставляет пространство для разговора”. Выступая на заседании правительства, глава кабмина заявил о необходимости сделать все возможное для сохранения этого пространства.



“У нас есть формат Женевских международных дискуссий, и в рамках этого формата мы сделали шаги, которые принесли пусть и маленький, но прогресс. Этот маленький прогресс – источник стабильности для Грузии, а если в этом беспорядочном мире что-то и нужно нашей стране, так это возможность жить в стабильности. Мы надеемся, что большинство населения абсолютно трезво оценивает то, что происходит в стране”, – отметил Квирикашвили.



Критику же со стороны оппозиции премьер назвал “абсурдными оценками”. По его словам, “когда речь идет о попытке предотвратить очень тяжелые провокации и обеспечить стабильность в стране”, политики должны делать все, чтобы ослабить напряженность, даже если это бьет по их имиджу. Вместе с тем, он выступил с ответной критикой, заявив о том, что судить следует не по словам, а по делам.



“В нашей стране сложилась очень нездоровая атмосфера – мы превратили резкозть своих выссказываний в мерило нашего патриотизма и любви к родине. Это очень вредно. Такая атмосфера может подтокнуть политиков на шаги, которые приведут к неисправимому”, – подчеркнул премьер-министр, заверив, что правительство делает все, чтобы обеспечить последовательную защиту интересов Грузии.















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