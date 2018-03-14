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Сесиашвили: 95% совместного текста резолюции уже согласовано


14.03.2018   13:40
«У меня есть убежденность в том, что все поддержат одну резолюцию», — заявил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.

По его словам, 95% совместного текста резолюции парламентского большинства и меньшинства фактически согласовано.

«Принятие данного документа необходимо стране, а не отдельной политической силой. Что касается мелких деталей, которые могут быть причиной наших незначительных разногласий, не думаю, что они представляют такие ценностные принципы из – за чего оппозиция может не поддержать совместную резолюцию», — заявил Ираклий Сесиашвили.






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