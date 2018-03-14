Сесиашвили: 95% совместного текста резолюции уже согласовано

14.03.2018 13:40 «У меня есть убежденность в том, что все поддержат одну резолюцию», — заявил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.



По его словам, 95% совместного текста резолюции парламентского большинства и меньшинства фактически согласовано.



«Принятие данного документа необходимо стране, а не отдельной политической силой. Что касается мелких деталей, которые могут быть причиной наших незначительных разногласий, не думаю, что они представляют такие ценностные принципы из – за чего оппозиция может не поддержать совместную резолюцию», — заявил Ираклий Сесиашвили.















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