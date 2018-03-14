Самадашвили: Заявление премьер-министра полностью идет вразрез с реальностью

14.03.2018 13:43 По оценке члена фракции «Национальное движение», депутата Саломе Самадашвили, сегодняшнее заявление премьер-министра Георгия Квирикашвили в связи с заявлением МИД России полностью идет вразрез с реальностью в стране.



Как заявила Первому каналу Саломе Самадашвили, вопрос стоит таким образом – готово ли грузинское государство пойти на те уступки, которые необходимы для того, чтобы Россия чувствовала себя комфортно в подобных отношениях и переговорах.



«Грузинское государство сегодня не готово к переговорам, и именно поэтому, заявление премьер-министра полностью идет вразрез с той реальностью, которая создана в стране и сформировано общественное мнение. Стабильность в отношениях Грузии-России будет лишь тогда, когда наше будущее евроатлантической интеграции будет необратимой и Россия увидит, что у нас, как общества, есть консолидированная позиция. Когда премьер делает такое заявление, которое ставит под вопрос консенсус, там создается пространство для России для проведения своих интересов», — заявила Самадашвили.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня ответил, что в ответе России многое может быть неприемлемым, однако ответ оставляет простор для обсуждений.















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