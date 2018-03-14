Сесиашвили: Обращение премьера к российским властям было смелым шагом

14.03.2018 13:49 Председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили считает, что обращение премьера Георгия Квирикашвили к высшему руководству РФ было смелым шагом.



Как отметил Сесиашвили, должны быть использованы все пути против оккупации.



Мы не смиримся ни с оккупацией, ни с той данностью, что пространства для урегулирования конфликта не существует.Тот шаг, который сделал премьер, был смелым и отважным.



Да, мы не собираемся останавливаться и должны использовать все соответствующие механизмы, возможности, формы коммуникации, чтобы вместе с международным сообществом защитить государственные интересы и цели нашей страны.



Возможно, это кому – то не понравилось, особенно тем оппонентам, которые со своей стороны имеют собственные политические грехи. Эту данность они создали сами и ничего не достигли в итоге. Мы не та власть, которая смирится с таким наследием. Мы должны предпринять решительные шаги, даже если это не будет выгодным для кого – то с политической точки зрения, но когда мы говорим о защите государственных интересов, то менее всего обращаем внимание на узкие политические интересы», — заявил Сесиашвили.















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