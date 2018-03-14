Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сесиашвили: Обращение премьера к российским властям было смелым шагом


14.03.2018   13:49
Председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили считает, что обращение премьера Георгия Квирикашвили к высшему руководству РФ было смелым шагом.

Как отметил Сесиашвили, должны быть использованы все пути против оккупации.

Мы не смиримся ни с оккупацией, ни с той данностью, что пространства для урегулирования конфликта не существует.Тот шаг, который сделал премьер, был смелым и отважным.

Да, мы не собираемся останавливаться и должны использовать все соответствующие механизмы, возможности, формы коммуникации, чтобы вместе с международным сообществом защитить государственные интересы и цели нашей страны.

Возможно, это кому – то не понравилось, особенно тем оппонентам, которые со своей стороны имеют собственные политические грехи. Эту данность они создали сами и ничего не достигли в итоге. Мы не та власть, которая смирится с таким наследием. Мы должны предпринять решительные шаги, даже если это не будет выгодным для кого – то с политической точки зрения, но когда мы говорим о защите государственных интересов, то менее всего обращаем внимание на узкие политические интересы», — заявил Сесиашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
МВФ может стать координатором глобального регулирования рынка криптовалют - Лагард
Компания C.Т. Park будет судиться с мэрией Тбилиси
На грузинском рынке возможно появится компания «Итал Телеком»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Из Абхазии в Сочи вывозили боеприпасы
Цихелашвили: Непонятна критика оппозиции в связи с готовностью к прямому диалогу с абхазами и осетинами
Россельхознадзор вводит запрет на ввоз мандаринов из Абхазии
Женщину расстреляли в центре Сухуми
Россия временно запретила ввоз из Абхазии овощей и фруктов в ручной клади
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мдинарадзе: Резолюция парламента в связи с Арчилом Татунашвили будет жесткой
Маргвелашвили: Грузия готова сделать все, чтобы стать членом НАТО
Азербайджан и Индия укрепляют экономическое сотрудничество
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна