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Сесиашвили: Обращение премьера к российским властям было смелым шагом
14.03.2018 13:49
Председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили считает, что обращение премьера Георгия Квирикашвили к высшему руководству РФ было смелым шагом.
Как отметил Сесиашвили, должны быть использованы все пути против оккупации.
Мы не смиримся ни с оккупацией, ни с той данностью, что пространства для урегулирования конфликта не существует.Тот шаг, который сделал премьер, был смелым и отважным.
Да, мы не собираемся останавливаться и должны использовать все соответствующие механизмы, возможности, формы коммуникации, чтобы вместе с международным сообществом защитить государственные интересы и цели нашей страны.
Возможно, это кому – то не понравилось, особенно тем оппонентам, которые со своей стороны имеют собственные политические грехи. Эту данность они создали сами и ничего не достигли в итоге. Мы не та власть, которая смирится с таким наследием. Мы должны предпринять решительные шаги, даже если это не будет выгодным для кого – то с политической точки зрения, но когда мы говорим о защите государственных интересов, то менее всего обращаем внимание на узкие политические интересы», — заявил Сесиашвили.
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