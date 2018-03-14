Совет национальных меньшинств требует немедленной передачи тела Арчила Татунашвили семье

14.03.2018 14:00 Организации, входящие в Совет национальных меньшинств при Народном защитнике, требует немедленной передачи тела погибшего в оккупированном Цхинвали Арчила Татунашвили семье.



Представители азербайджанской, армянской, осетинской, русской, курдской, езидской, греческой, ассирийской, еврейской, литовской, украинской, немецкой, удинской, белорусской, кистинско/чеченской и других организаций и общин принесли соболезнования семье и призвали Россию и представителей де-факто властей оккупированного Цхинвали немедленно выдать тело.



С обращением организаций представителей СМИ ознакомила исполнительный секретарь Совета национальных меньшинств при Народном защитника Изабелла Осипова.



«Невыдача тела противоречить международному праву в отношении прав человека, обычаям все цивилизованных наций и религий и взятых на себя ценностей, в том числе и грубо нарушает принципы Кавказской этики, чем гордятся все кавказские этносы. Обращаемся к представителям Российского и Цхинвальского обществ, чтобы мы все призвали лиц, с соответствующим влиянием, немедленно передать тело гражданина Грузии Арчила Татунашвили семье. Также обращаемся к Российской Федерации, как страну, осуществляющую фактический контроль на территории бывшего автономной области т.н. Южной Осетии и де-факто правительству де-факто властей бывшего автономной области т.н. Южной Осетии, чтобы тело гражданина Грузии Арчила Татунашвили немедленно передали семье. Организации, входящие в Совет национальных меньшинств при Народном защитнике обращаемся к международному содружеству, международным организациям и цивилизованному миру, проявить больше внимания в отношении нарушений прав человека на оккупированных территориях Грузии и разработать механизмы по правовому оперативному и эффективному реагированию на нарушения прав человека на этих территориях», — говорится в заявлении, которое подписывают более 40 организаций.















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