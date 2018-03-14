Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Совет национальных меньшинств требует немедленной передачи тела Арчила Татунашвили семье


14.03.2018   14:00
Организации, входящие в Совет национальных меньшинств при Народном защитнике, требует немедленной передачи тела погибшего в оккупированном Цхинвали Арчила Татунашвили семье.

Представители азербайджанской, армянской, осетинской, русской, курдской, езидской, греческой, ассирийской, еврейской, литовской, украинской, немецкой, удинской, белорусской, кистинско/чеченской и других организаций и общин принесли соболезнования семье и призвали Россию и представителей де-факто властей оккупированного Цхинвали немедленно выдать тело.

С обращением организаций представителей СМИ ознакомила исполнительный секретарь Совета национальных меньшинств при Народном защитника Изабелла Осипова.

«Невыдача тела противоречить международному праву в отношении прав человека, обычаям все цивилизованных наций и религий и взятых на себя ценностей, в том числе и грубо нарушает принципы Кавказской этики, чем гордятся все кавказские этносы. Обращаемся к представителям Российского и Цхинвальского обществ, чтобы мы все призвали лиц, с соответствующим влиянием, немедленно передать тело гражданина Грузии Арчила Татунашвили семье. Также обращаемся к Российской Федерации, как страну, осуществляющую фактический контроль на территории бывшего автономной области т.н. Южной Осетии и де-факто правительству де-факто властей бывшего автономной области т.н. Южной Осетии, чтобы тело гражданина Грузии Арчила Татунашвили немедленно передали семье. Организации, входящие в Совет национальных меньшинств при Народном защитнике обращаемся к международному содружеству, международным организациям и цивилизованному миру, проявить больше внимания в отношении нарушений прав человека на оккупированных территориях Грузии и разработать механизмы по правовому оперативному и эффективному реагированию на нарушения прав человека на этих территориях», — говорится в заявлении, которое подписывают более 40 организаций.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
МВФ может стать координатором глобального регулирования рынка криптовалют - Лагард
Компания C.Т. Park будет судиться с мэрией Тбилиси
На грузинском рынке возможно появится компания «Итал Телеком»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Из Абхазии в Сочи вывозили боеприпасы
Цихелашвили: Непонятна критика оппозиции в связи с готовностью к прямому диалогу с абхазами и осетинами
Россельхознадзор вводит запрет на ввоз мандаринов из Абхазии
Женщину расстреляли в центре Сухуми
Россия временно запретила ввоз из Абхазии овощей и фруктов в ручной клади
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мдинарадзе: Резолюция парламента в связи с Арчилом Татунашвили будет жесткой
Маргвелашвили: Грузия готова сделать все, чтобы стать членом НАТО
Азербайджан и Индия укрепляют экономическое сотрудничество
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна