Джанелидзе: Действия оппозиции на протяжении последних дней были полностью безответственными

14.03.2018 14:14 «Действия оппозиции на протяжении последних дней были полностью безответственными», — заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в разговоре о резолюции по делу Арчила Татунашвили.



По словам министра, текст резолюции очень принципиальный, конкретный и содержит много аспектов.



«Само собой. парламент должен быть един. Важно, чтобы подход оппозиции был однозначным, когда вопрос касается урегулирования конфликта, восстановления нашей территориальной целостности, утверждения суверенитета, таких тяжелых фактов, как убийство наших граждан и т.д.



Подождем, какой ресурс изыщет оппозиция для того, чтобы он был соответственен тем нуждам, которые стоят перед нашей страной.



Думаю, что большинство проводит переговоры соответственно принципам и резолюция, которую мы видели на данном этапе, я вляется очень принципиальной. Конкретной и содержит очень много аспектов важных для зафикисрования нашей позиции как внутри страны, так и для международного сообщества.



В документе много аспектов, по которым необходимо обсуждение, в том числе правовых и политических и посмотрим, что будет после дебатов», — заявил Джанелидзе.















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