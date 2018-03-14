Джанелидзе: Формат Абашидзе-Карасина должен обязательно продолжаться

14.03.2018 14:16 Формат Абашидзе-Карасина должен обязательно продолжаться, — об этом заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. По его словам, этот формат принес нашей стране значительные результаты.



«Этот формат – не только разговоры между Зурабом Абашидзе и Григорием Карасиным. В случае необходимости, участие в нем принимают и другие представители государственных структуры и мы считаем, что этот формат принес нашей страна значительные результаты, в том же самом торговом, транспортном или торговом направлении. Думаем, что этот формат обязательно должен продолжаться», — заявил Михаил Джанелидзе.















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