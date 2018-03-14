Ангелу Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии

14.03.2018 14:18 Депутаты Бундестага вновь избрали Ангелу Меркель на пост федерального канцлера Германии в среду, 14 марта. Она возглавила правительство страны в четвертый раз подряд.



Кандидатуру председателя Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали 364 депутата Бундестага. "Против" проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.



В этот же день Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении на пост канцлера. Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами Бундестага и членами Бундесрата.



Вслед за этим грамоты о назначении от президента получат члены кабинета министров, которые потом также принесут присягу. Во второй половине дня в среду состоится первое заседание правительства.



На этом завершится самый длинный в истории ФРГ процесс формирования нового правительства, длившийся 171 день.















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