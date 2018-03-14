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Капанадзе: Было бы хорошо, если бы премьер-министр лучше разъяснил собственное заявление и интересы Грузии


14.03.2018   14:40
Вице-спикер парламента Серги Капанадзе призывает правительство заботиться о защите интересов страны вместо того, чтобы критиковать оппозицию.

В беседе с журналистами Серги Капанадзе отозвался на сегодняшнее заявление премьер-министра Георгия Квирикашвили. По его словам, ситуация, создавшаяся из-за «слабого» заявления главы правительства в адрес России, является нездоровой и наносит ущерб стране.

«В ситуации, в которой мы сегодня находимся, очень важно, чтобы страна и правительство выглядели сильными, а не слабыми. Заявление премьера ослабляет страну и, если прямо не меняет курс, то создает иллюзию того, мы сейчас переходим к исполнению требований России, включая прямой диалог с Сухуми и изменение Женевского формата, что не входит в наши интересы», — сказал Капанадзе.

По его словам, вместо того, чтобы критиковать оппозицию, правительству лучше позаботиться о защите интересов страны. По утверждению Серги Капанадзе, в случае изменения Женевского формата Россия приобретет статус посредника, а ее статус как стороны конфликта будет утерян, что не отвечает интересам Грузии.

«Если это не подразумевалось в заявлении премьера, то было бы хорошо, чтобы он лучше разъяснил свое заявление и интересы Грузии. Это иллюзия ожидать, что из озвученной инициативы в трех абзацах может получиться что-либо хорошее», – заявил Капанадзе.

Вместе с тем, депутат заострил внимание на подготовленный проект резолюции в связи с Арчилом Татунашвили и не исключил, что сегодня по этому вопросу состоятся консультации с большинством. По его словам, оппозиция ожидает решения большинства, будет ли принят «список Отхозория-Татунашвили».

Как заявил сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, в ответе России на его обращение возможно много неприемлемого, но ответ оставляет простор для обсуждения.






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