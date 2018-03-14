|
97% запросов на реадмиссию удовлетворяются - глава МИД Грузии
14.03.2018 14:52
Как заявил министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, удовлетворяется примерно 97% требований о реадмиссии.
По его словам, это является важной предпосылкой для беспрепятственного действия безвизового режима с Европой.
«Очень хорошо, что мы успешно выполняем обязательства по реадмиссии. Удовлетворяется около 97% требований о реадмиссии, что является очень важной предпосылкой для бесперебойной работы режима визовой либерализации. Реадмиссия — это наше обязательство. Мы должны возвращать в страну граждан, нарушающих визовый режим в странах Шенгенского соглашения, именно этому служит процесс реадмиссии », — сказал Джанелидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна