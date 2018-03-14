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97% запросов на реадмиссию удовлетворяются - глава МИД Грузии


14.03.2018   14:52
Как заявил министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, удовлетворяется примерно 97% требований о реадмиссии.

По его словам, это является важной предпосылкой для беспрепятственного действия безвизового режима с Европой.

«Очень хорошо, что мы успешно выполняем обязательства по реадмиссии. Удовлетворяется около 97% требований о реадмиссии, что является очень важной предпосылкой для бесперебойной работы режима визовой либерализации. Реадмиссия — это наше обязательство. Мы должны возвращать в страну граждан, нарушающих визовый режим в странах Шенгенского соглашения, именно этому служит процесс реадмиссии », — сказал Джанелидзе.






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