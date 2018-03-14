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«Грузинская мечта» выставит на промежуточных выборах кандидатуру губернатора Имеретии


14.03.2018   15:13
Кандидатом от правящей партии «Грузинская мечта» на промежуточных парламентских выборах в округе Вани и Хони будет Гиви Чичинадзе, который в настоящее время является губернатором Имеретии.

Окончательное решение по вопросу выдвижения кандидата было принято на встрече в офисе «Грузинской мечты».

Проводить промежуточные выборы пришлось из-за того, что депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Григол Лилуашвили стал заместителем главы Службы государственной безопасности.
«У Гиви Чичинадзе огромный опыт и огромные возможности. Как в избирательном процессе, так и во время его парламентской деятельности он, с одной стороны, сможет показать обществу свои возможности, а с другой — принести конкретные результаты», — заявил журналистам депутат от большинства Заза Габуния.

Промежуточные выборы в округе Вани-Хони пройдут 28 апреля. По данным ЦИК, выборы пройдут на 60 участках округа, где зарегистрировано 48 тысяч 54 избирателя.

Выборы обойдутся бюджету в более 884,5 тысяч лари (более 360,7 тысячи долларов).

В начале февраля о намерении участвовать в выборах и выставить свою кандидатуру в округе Вани и Хони заявил экс-мэр Тбилиси, один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава.






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