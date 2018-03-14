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Главы МИД Грузии, Азербайджана, Ирана и Турции соберутся в Баку 15 марта
14.03.2018 15:22
Министры иностранных дел Азербайджана, Грузии, Ирана и Турции 15 марта в Баку обсудят вопросы укрепления региональной безопасности и расширения экономического сотрудничества.
«В ходе встречи главы МИД обсудят вопросы укрепления регионального мира, стабильности и безопасности, развития сотрудничества в сферах экономики, транспорта, энергетики, туризма, культуры», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МИД Азербайджана.
Встреча глав МИД в четырехстороннем формате проводится впервые. Ее инициатором является Азербайджан.
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