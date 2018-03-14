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Президент Грузии встретился с конгрессменом Джеральдом Конноли
14.03.2018 15:58
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с конгрессменом с конгрессменом Джеральдом Конноли и обсудил с ним подготовку к саммиту НАТО.
По информации пресс-службы президента Грузии, Георгий Маргвелашвили рассказал конгрессмену о проблемах безопасности, стоящих перед регионом и Грузией, а также поблагодарил Джеральда Конноли за поддержку территориальной целостности и евроатлантической интеграции Грузии.
По мнению Георгия Маргвелашвили, в вопросах, касающихся российской оккупации и евроатлантической интеграции Грузии, крайне важна консолидация международной поддержки и мобилизация заявлений с выражением поддержки.
Аналогичные темы президент Грузии обсудил на встрече с сенаторами Робертом Менендесом, Бобом Коркером и Жанной Шахин. Он еще раз подчеркнул значение поддержки Грузии со стороны США.
«Сегодня Грузии очень нужна поддержка Соединенных Штатов на фоне состояния безопасности, для нейтрализации угроз, стоящих перед страной в период подготовки к саммиту НАТО», — заявил сенаторам Георгий Маргвелашвили.
Он выразил благодарность американским законодателям за поддержку Грузии на пути евроатлантической интеграции и заверил их, что Грузия заслуживает членства в НАТО.
«У нас есть амбиция стать членом НАТО. Мы говорим, что заслуживаем членство в НАТО и сделаем все для того, чтобы это желание стало для Грузии реальностью», — заявил президент.
По мнению Георгия Маргвелашвили, процесс интеграции Грузии с альянсом приостановлен в значительной мере из-за замороженных конфликтов с поддерживаемыми Россией регионами — Абхазией и Южной Осетией. Президент рассказал сенаторам о гибели гражданина Грузии Арчила Татунашвили в Цхинвали и заверил, что Грузия никогда не смирится с «оккупацией».
Сенаторы в ответ назвали Грузию особенным партнером США в регионе и выделили ту роль, которую Грузия играет в деле обеспечения мировой безопасности своим участием в международных миссиях.
Георгий Маргвелашвили находится в Вашингтоне с рабочим визитом, который завершится 16 марта.
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