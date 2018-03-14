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С целью освобождения грузинских моряков в Ливию отправится делегация из Грузии
14.03.2018 16:44
С целью освобождения грузинских моряков, в Ливию отправится делегация из Грузии в составе представителей министерства иностранных дел и Агентства морского транспорта. Об этом заявили представители МИД Грузии в Агентстве морского транспорта, где была устроена встреча с одним освобожденным моряком Нукри Хохба.
«Мы встретились с возвратившимся на родину моряком, что получить от него информацию о ситуации в том месте где он находился и разработать соответствующую стратегию, так как в Ливии довольно сложная ситуация.Мы планируем визит вместе с представителями внешнеполитического ведомства и Агентства морского транспорта в Ливию, чтобы решить проблему», — заявил заместитель директора консульского департамента МИД Владимир Константиниди.
На встрече возвратившийся моряк детально вспомнил период их задержания и нахождения в заключении. Нукри Хохба заявил, что остальные задержанные моряки пребывают в заключении в нормальных условиях и чувствуют себя хорошо, но визит грузинской делегации необходим.
До сих пор в ливийской тюрьме находятся еще двое грузинских моряков.
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