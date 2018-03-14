Бесплатную юридическую помощь смогут получить и осужденные несовершеннолетние

14.03.2018 17:40 Правительство Грузии поддержало законодательные изменения в связи с «Кодексом правосудия несовершеннолетних». Проект на заседании правительства представила министр юстиции Тея Цулукиани.



Цель поправок – подогнать кодекс под интересы ребенка. В информации ведомства отмечается, что бесплатной юридической помощью, наряду с другими обвиняемыми, смогут воспользоваться и осужденные несовершеннолетние. Кроме того, во всех статьях кодекса предусмотрено участие психолога. Конкретизируются правила подключения психолога и его функции.



«Согласно законопроекту, несовершеннолетнему свидетелю и опрашиваемому лицу предоставляется возможность воспользоваться бесплатной юридической помощью даже в случае насильственного преступления – до этого такая возможность была лишь у неплатежеспособных.



Кроме того, если на момент начала правосудия в отношении несовершеннолетнего, лицо было несовершеннолетним, однако достигло совершеннолетия до завершения процесса, с этого момента, в отношении его будут применены нормы процессуального уголовного кодекса», — заявляют в министерстве юстиции.















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