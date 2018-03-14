Великобритания высылает 23 российских дипломата в ответ на отравление Скрипаля

14.03.2018 18:02 Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила в парламенте, что 23 российских дипломатов в течение недели будут высланы из страны в ответ на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.



"Никакого внятного объяснения по поводу отравления Скрипаля российскими властями так и не было предоставлено", - подчеркнула Мэй. - Вместо этого они они ответили с сарказом".



В сентябре 1971 году из Великобритании были высланы 105 советских дипломатов, однако позже 15 сотрудникам консульства было разрешено вернуться в страну. Поводом для этого стал шпионский скандал, связанный с именем сотрудника торговой миссии СССР в Лондоне Олега Лялина: он назвал имена советских разведчиков, работавших "под крышей" посольства и торгпредства. В ответ в октябре из России были высланы 18 граждан Великобритании.















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