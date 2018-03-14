Грузия является одной из передовых стран с точки зрения успешных реформ в постсоветском пространстве - посол США

14.03.2018 18:05 Грузия действительно успешно осуществила реформы и с этой точки зрения является одной из передовых стран в постсоветском пространстве, — об этом заявил посол США в Грузии Ян Келли, который отвечает на вопросы пользователей социальной сети «Фейсбук».



Среди успешных реформ посол выделил сферу обороны. По его словам, армия Грузии довольно малых размеров, однако очень эффективна.



«Все не могу перечислить, однако я бы выделил сферу обороны. Несмотря на то, что армия Грузии довольно малых размеров, она очень эффективна. Мы ценим вклад Грузии в международных миссиях и когда говорим о коллегах в ЕС, НАТО, они действительно находятся под впечатлением», — заявил Ян Келли.



По его словам, Грузия достигла значительного прогресса в вопросе улучшения бизнес-среды в стране, была искоренена коррупция и сняты барьеры.



«Грузия достигла значительного прогресса, это было – упрощение ведения бизнеса в Грузии, снятие барьеров, искоренение коррупции, именно поэтому, по данным Всемирного банка, Грузия переместилась на 9-ое место сточки зрения ведения бизнеса», — отметил он.



По словам посла, в стране медленный темп судебной реформы, однако политическая воля в отношении этого вопроса приветствуется.



«Что касается того, что мешает – это, так сказать, медленный темп судебной реформы. Та политическая воля, которая существует в судебной и исполнительной власти в отношении проведения реформ, действительно приветствуется», — заявил Ян Келли.















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