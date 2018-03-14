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Грузия станет членом НАТО, но я не знаю когда - посол США


14.03.2018   18:11
Посол США Ян Келли ответил на вопрос о членстве Грузии в НАТО на конференции «Facebook» с вице-президентом США Майком Пеннсом: «Мы поддерживаем членство Грузии в НАТО, и мы будем с вами, пока это не произойдет».

Кроме того, как отметил посол, в течение 20 лет Грузия стала независимой, и страна станет членом НАТО.

«Я дважды жил в Советском Союзе, и я никогда не мог представить, что Берлинская стена когда-нибудь падет; Когда я впервые приехал сюда в 1976 году и кто — нибудь спросил бы меня, сколько времени потребуется для независимости Грузии, я бы посмотрел на него с подозрением. Мы видим, что через 20 лет Грузия стала независимой », — сказал посол.

По его словам, Грузия должна продолжать развиваться.

«Позвольте мне сказать, что Грузия станет членом НАТО, но я не знаю когда. По моему мнению, Грузия должна продолжать развитие. Я бы повторил слова вице-президента Майка Пеннса: «Мы поддерживаем членство Грузии в НАТО, и мы будем с вами, пока этого не произойдет», — сказал посол.






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