С точки зрения российской пропаганды, Грузия не в таком положении как Молдова, Украина и Балтийские страны - посол США

14.03.2018 19:09 «С точки зрения российской пропаганды, Грузия не в таком положении как Молдова, Украина и Балтийские страны, так как там русскоязычного населения больше» – об этом заявил посол США в Грузии Ян Келли в ходе видеоконференции в «Фейсбуке».



По словам Яна Келли, Конгресс США выделил определенную сумму на борьбу с российской пропагандой.



«Думаю, все евроатлантический страны, и конечно, я считаю в этой категории и Грузию, Украину и Молдову, борются против российской пропагандой, которая пытается ослабить нашу системы.



Мы в США находимся в процессе разработки стратегии по борьбе с пропагандой. Грузия не в таком положении как Молдова, Украина и Балтийские страны, так как там русскоязычного населения больше. Конгресс США выделил определенную сумму на борьбу с российской пропагандой. Что касается Грузии, действительно, мы помогаем Грузии, чтобы эта негативная ложь сменилась позитивной правдой.



Я считаю, что основная цель, которой служит российская пропаганда, это то, чтобы население Грузии потеряло надежду и отказалось от евроинтеграции.



Думаю, самая эффективная борьба против этого– стратегическая коммуникация, подача информации, почему евроинтеграция выгодна для Грузии. Мы выделили грант правительству Грузии, чтобы стратегическая коммуникация развивалась», — заявил Ян Келли.















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