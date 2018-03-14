Маргвелашвили: Россия смотрит на Грузию с точки зрения политики «заднего двора»

14.03.2018 19:22 Когда население оккупированных территорий видит доступность европейских благ, время работает в нашу пользу, а не России», - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на публичной лекции в Джорджтаунском университете.



По информации администрации президента, Георгий Маргвелашвили назвал Грузию маленькой страной европейского типа, у которой есть большая амбиция вступить в НАТО и ЕС и для этого старается развивать демократию и экономику с помощью дружественных и партнерских стран.



«Мы маленькая страна с очень важным геополитическим положением – путем, связывающим Азию и Европу. Однако из-за своего политического выбора была наказана Россией. Европейский и евроатлантический выбор Грузии, здоровая амбиция приверженности европейским устремлениям оказались неприемлемыми для России», - заявил Георгий Маргвелашвили.



По его словам, сегодня оккупированы 20% территорий Грузии, однако Грузия пытается укрепить свой путь. Как заявил президент Грузии, оккупированные территории Грузии не развиваются и население там, соответственно, изолировано.



«Мы должны быть очень терпимыми и признать, что Россия подходит к Грузии с точки зрения политики «заднего двора»… Оккупация грузинских территорий Россией началась в 90-е годы, тогда Грузия не говорила ни об интеграции в НАТО, ни в ЕС, тогда у Грузии никак не было таких условий. Тогда Россия отреагировала на независимость Грузии, ее свободный выбор», - заявил Георгий Маргвелашвили.















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