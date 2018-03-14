Что мы узнали из открытой переписки Тбилиси и Москвы?- мнения специалистов

14.03.2018 20:10 Ответ внешнеполитического ведомства России на заявление премьер-министра Георгия Квирикашвили комментируют специалисты международных отношений. В беседе с "Нетгазетой" они отметили, что, несмотря на содержание текста, существенных перемен в отношениях двух стран они не ждут.



По словам директора "Центра европейских исследований "Кахи Гоголашвили, заявление премьера и ответ России снизили показатель напряженности, но изменения другого рода не ожидаются:



"После заявления премьер-министра нам передали двух человек. Этим они как- то показали свое удовлетворение тем, что Грузия не создала России неудобного положения на международной арене. Премьер свободно мог сделать резкие заявления, и напомнить Росси весь тот цинизм, чем полна их политика по отношению Грузии. С данной точки зрения Россия тоже смягчила тон, можно сказать, что не следует ожидать эскалации и нагнетания, и ожидается, что стороны будут больше сотрудничать в деле передачи Татунашвили"- отметил он.



Касательно той части ответа внешнеполитического ведомства России, в которой приветствуется попытка прямого диалога с Абхазией и Южной Осетией, по мнению Гоголашвили, это всего лишь интерпретация Кремля. По словам специалиста, российская сторона использовала в свою пользу частичную слабость заявления Квирикашвили:



"Разумеется, можно было, чтобы премьер подчеркнул в своем письме, что мы сторонники прямого диалога с абхазами и осетинами (но только) в рамках международного права. В таком случае позиция была бы более ясной. К сожалению, эта фраза оказалась слабой, и Россия, само собой, не упустила случай из рук. Но в общем итоге понятно, что в заявлении премьера разговор был о том, что диалог с осетинами и абхазами, как со стороной конфликта, вполне приемлем, и это очень правильно. Диалог со стороной конфликта не означает их признания".



Специалист международных отношений Ника Читадзе не ожидает реальной уступки с российской стороны в связи с оккупированными территориями. По его словам, конструктивность в процессе, прежде всего, требуется от России, что в меньшей степени ожидается.



"Несмотря на то, что Россия делает какие-то заявления, это не значит, что в практике это может иметь соответствующий результат. Касательно конструктивности грузинской стороны, здесь Россия подразумевает то, чтобы грузинская сторона подписала с Абхазией и Южной Осетией договор о ненападении, что невозможно. Соответственно, разумеется, несмотря на заявление, что имеет место определенный прогресс, это мало ожидаемо.



Конструктивной, прежде всего, должна быть Россия, что мало ожидается, например, в вопросах признания Абхазии и Цхинвальского региона. Россия не аннулирует это решение в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В долгосрочной перспективе это возможно, если усилятся санкции со стороны Запада, Россия ослабнет, и будет вынуждена смириться с новой реальностью"- заявил Ника Читадзе "Нетгазете".



Комментируя вопрос о прямом диалоге с Абхазией и т.н. Южной Осетией Ника Читадзе отметил, что таким шагом грузинская сторона признает легитимность де-факто властей:



"Я не могу говорить за правительство, но это заявление, и намерение премьера совпадает друг с другом, это большая ошибка, поскольку в данном случае мы признаем марионеток в Абхазии и т.н. Южной Осетии, как сторон".



9 марта премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к власти России с заявлением, и выразил готовность к прямому диалогу с абхазами и осетинами.



Прозападные оппозиционные партии выступили с критикой заявления премьера, но пророссийский "Альянс патриотов" положительно оценил его.



Осетинская сторона назвала инициативу Квирикашвили "занятной".



Тем временем посол Евросоюза в Грузии 12 марта заявил, что Евросоюз продолжит политику непризнания.



В тот же день на заявление Квирикашвили ответило Министерство иностранных дел России, которое одобрило послания премьер-министра Грузии, и выразило надежду о конструктивных переговорах в женевском формате.



Член кабинета министров Кетеван Цихелашвили отметила, что в прямом диалоге с осетинами и абхазами подразумевается разговор с людьми и обществами, а не переговоры с Цхинвали и Сухуми как политическими акторами.

















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