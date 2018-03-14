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Тереза Мэй: Мы постоянно призываем Путина вывести войска я оккупированных территорий Грузии


14.03.2018   21:03
После заявлений британского премьера о введенных против России санкциях, Терезе Мэй напомнили о вопросе оккупированных Россией территории Грузии.

Один из выступающих призвал Терезу Мэй еще раз признать оккупацию Россией территорий Грузии и потребовать от России вывода войск с территории Грузии.

В связи с этим Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании уже делает это, постоянно призывает Россию вывести войска с территории Грузии.

«Хочу подтвердить, что правительство Великобритании призывает администрацию Путина вывести войска с оккупированных территорий Грузии, это происходит на разных фронтах и это будет продолжаться», — заявила Тереза Мэй.

Британия разрывает отношения с высшим руководством России на всех уровнях.






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