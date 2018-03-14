Видео МИД Британии – Грузия в хронологии российской агрессии

14.03.2018 21:09 Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало видеоролик о Российской агрессии. Грузия находится в перечне российской агрессии.



В видеоролике британского внешнеполитического ведомства, обнародованного на официальной странице в «Твиттере» говорится, что «Россия выражает открытое и явное неуважение в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии». В видео по годам показана осуществленная Россией агрессия.



Точкой отчета взят 2006 год и убийство Александра Литвиненко. На ним следует 2008 год и агрессия Москвы против Грузии. Далее следует 2014 год и аннексия Крыма Россией.



Кроме того, показана российская кибератака на парламент Германии и министерства обороны и иностранных дел Дании. В перечень попало и российское вмешательство во выборы в Монтенегро и шпионская кампания против Украины.



Приведенные в заключении опубликованного министерством иностранных дел Великобритании видеоролика факты делают очевидным, что «Кремль хочет разрушить основанную на международном праве систему».



В социальной сети внешнеполитическое ведомство заявляет, что факт отравления 4 матра в Солсбери является продолжением российской агрессии.



















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