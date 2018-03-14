Участие премьер-министра в очередном раунде женевских дискуссий не планируется - глава МИД Грузии

14.03.2018 21:42 Грузинская делегация отправится на очередной раунд международных женевских дискуссий по Закавказью в прежнем составе, участие в нем премьер-министра Георгия Квирикашвили не планируется, заявляет министр иностранных дел республики Михаил Джанелидзе.



Как заявил министр журналистам в среду после заседания правительства Грузии, грузинская сторона выразила готовность к участию на высоком политическом уровне, однако это не подразумевает, что на следующем раунде в Женеву, к примеру, отправится премьер-министр Грузии.



"Следующий раунд в Женеве пройдет в том же формате, в каком проходил до сих пор, но наша цель, чтобы на этом и на следующих раундах была бы создана основа для того, чтобы сделать шаги в сторону мирного урегулирования конфликта", - сказал он.



Глава МИД заявил о готовности грузинской стороны к конструктивному участию, но указал на необходимость соответствующей готовности и с другой стороны.



9 марта Г.Квирикашвили обнародовал обращение к руководству России, в котором призвал сделать встречные шаги для преодоления сложной ситуации в двусторонних отношениях.



В МИД РФ в понедельник заявили, что приветствуют призыв грузинского премьера.



"В Москве внимательно ознакомились с заявлением премьер-министра Грузии Г.Квирикашвили от 9 марта. С удовлетворением отмечаем выраженный в нем настрой на продолжение и углубление процесса двусторонней нормализации. Ни у кого не должно быть сомнений, что Россия, как и прежде, заинтересована в оздоровлении отношений с соседней Грузией и готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы в Тбилиси", - говорилось в комментарии на сайте российского дипведомства.



На заседании правительства в среду Г.Квирикашвили заявил, что ответ МИД России на его призыв сделать встречные шаги по нормализации отношений оставляет пространство для обсуждения.



"Хочу обязательно сказать об ответе, который мы получили от Российской Федерации. Конечно, многое может быть неприемлемо в этом ответе, однако обязательно надо отметить, что этот ответ оставляет пространство для обсуждения, и мы должны сделать все, чтобы это пространство создать", - сказал премьер.



Он отметил, что в рамках действующего формата Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье необходимо сделать шаги, которые могут принести хотя бы небольшой прогресс.



"Этот прогресс является источником стабильности Грузии. В этом неспокойном мире сегодня нашей стране необходима возможность обеспечения стабильной жизни. Мы надеемся, что абсолютное большинство нашего населения здраво оценивает все, что происходит в нашей стране", - сказал Г.Квирикашвили.















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