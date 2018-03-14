Глава МИД Грузии примет участие в VI Бакинском Глобальном форуме

14.03.2018 22:03 «Завтрашняя четырехсторонняя встреча министров иностранных дел Грузии, Азербайджана, Ирана и Турции является форматом нового сотрудничества. Основная цель этой встречи - расширение региональных связей». Об этом говорится в информации министерства иностранных дел Грузии.



«На встрече глав МИД также будут рассмотрены вопросы сотрудничества в транспортной, энергетической и других экономических сферах. После встречи состоится будет проведена пресс-конференция глав МИД.



Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе проведет отдельные встречи с азербайджанским, турецким и иранским коллегами.



В рамках визита в Азербайджан М.Джанелидзе примет участие в VI Бакинском Глобальном форуме.

















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