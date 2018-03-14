Этническим меньшинствам помогут сделать первый шаг к трудоустройству в Грузии

14.03.2018 22:12 Мы даем представителям молодежи из этнических меньшинств возможность развивать свои навыки, проявить свои знания, и что самое главное, сделать первый шаг к трудоустройству, быть вовлечёнными в разные сферы жизни государства и достичь успеха в профессиональной карьере, — об этом государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили заявила на презентации обновленной программы стажировки для участников «Образовательной программы подготовки по грузинскому языку 1+4».



В рамках программы «1+4», абитуриенты, сдав только единственный экзамен по общим навыкам на одном из родных для этнических меньшинств языке: армянском, азербайджанском, осетинском или абхазском, зачисляются в высшие учебные заведения на интенсивные подготовительные курсы грузинского языка. После успешного прохождения годового подготовительного курса студенты продолжают обучение в высших учебных заведениях страны по избранной специальности.



В рамках реализованной в прошлом году в пилотном режиме программы стажировки, участники программы «1+4» получили возможность пройти стажировку в государственных учреждениях как на центральном, так и на уровне органов местного самоуправления. В общей сложности стажировку в более чем 20 ведомствах прошли 65 выпускников подготовительных курсов «1+4» и студентов.



«Принимая во внимание успешный опыт пилотной программы, государство институционализировало программу, и сегодня мы объявляем конкурс для всех заинтересованных лиц, участников программы «1 + 4». Теперь у них будет гораздо более широкий выбор вакансий для стажировки в большем количестве государственных учреждений», — сказала Кетеван Цихелашвили.



С сегодняшнего дня представители этнических меньшинств смогут участвовать в процессе стажировки на конкурсной основе. Заинтересованные лица до 31 марта должны заполнить форму заявки на веб-сайте аппарата государственного министра Грузии по примирению и гражданскому равенству. Специальная комиссия предусматривает процесс отбора стажеров на основе установленных критериев оценки. Успешные аппликанты пройдут стажировку сроком от 1 до 6 месяцев в государственных ведомствах, в органах местного самоуправления и юридических лицах публичного права. Набор на участие в программе будет проводиться дважды в год.



Данный проект, предназначенный для представителей этнических меньшинств, осуществляют аппарат государственного министра Грузии по примирению и гражданскому равноправию совместно с Ассоциацией ООН Грузии и Национальным бюро государственной службы.















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